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В центре Казани загорелась крыша дома купца Алексея Маркова

Пострадавших от пожара нет.

В центре Казани загорелась крыша дома купца Алексея Маркова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 11:23 на номер пожарной охраны «101» поступило сообщение о возгорании дома №27 по улице Баумана в Казани. Пожарные установили, что горит кровля на четвертом этаже дома. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Выяснилось, что на момент происшествия в здании проводились кровельные работы.

Детали происшествия уточняются, пострадавших от пожара нет.

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