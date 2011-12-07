В Бугульме водитель без прав сбил инспектора ДПС

В Бугульме задержан водитель, который сбил инспектора ДПС, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства, инцидент произошел 2 октября около 1.40 на улице Герцена. 33-летний госавтоинспектор жезлом подал знак об остановке автомобилю «ВАЗ 2109». «Водитель, игнорируя законные требования сотрудника полиции об остановке, направил свой автомобиль, к инспектору и совершил на него наезд, после чего попытался скрыться», — уточняется в сообщении.

Злоумышленник протащил полицейского на капоте около 300 метров, затем врезался в дерево, бросил авто и попытался скрыться. Однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции при содействии местных жителей.

Задержанным оказался 23-летний ранее судимый местный житель, который управлял транспортным средством без прав и, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в полиции

Сотрудник ГИДББ находится в больнице. У него диагностированы переломы обоих ног, сотрясение мозга и различные ушибы.

«Все материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили в ведомстве.