В Бугульме водитель без прав сбил инспектора ДПС

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В Бугульме задержан водитель, который сбил инспектора ДПС, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
По информации ведомства, инцидент произошел 2 октября около 1.40 на улице Герцена. 33-летний госавтоинспектор жезлом подал знак об остановке автомобилю «ВАЗ 2109». «Водитель, игнорируя законные требования сотрудника полиции об остановке, направил свой автомобиль, к инспектору и совершил на него наезд, после чего попытался скрыться», — уточняется в сообщении.
Злоумышленник протащил полицейского на капоте около 300 метров, затем врезался в дерево, бросил авто и попытался скрыться. Однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции при содействии местных жителей.
Задержанным оказался 23-летний ранее судимый местный житель, который управлял транспортным средством без прав и, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в полиции
Сотрудник ГИДББ находится в больнице. У него диагностированы переломы обоих ног, сотрясение мозга и различные ушибы.
«Все материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили в ведомстве.