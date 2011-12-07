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Пенсионерку из Лениногорска обманули на 600 тыс. рублей в интернете

Женщина стала жертвой аферистов.

В Лениногорске 60-летняя жительница лишилась 600 тыс. рублей. Она хотела заработать на бирже. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Женщина нашла в интернете объявление о дополнительном заработке и прошла регистрацию. После этого ей позвонил неизвестный мужчина, представившись трейдером. Он объяснил пенсионерке, что для работы необходимо загрузить приложения и внести первоначальный взнос в 15 тыс. рублей. Мужчина уверял, что доход будет зависеть от вложений, так за три недели она внесла более 600 тыс. рублей. 

Пострадавшая попыталась вывести деньги, но для этого было необходимо оплатить страховку и комиссию. Пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Бугульме задержали телефонного мошенника, обманывавшего пожилых.

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