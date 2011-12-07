В Бугульме задержали телефонного мошенника, обманывавшего пожилых

В Бугульме задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве. За год с заявлением о хищении или с попыткой хищения денег обратились 12 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Бугульминскому району.

Злоумышленник находился в местах лишения свободы. Оттуда он звонил на стационарные телефоны пожилым людям, представляясь родственником, который устроил ДТП. Мужчина просил перевести деньги на определенный номер, чтобы избежать уголовного наказания за совершенную аварию. Потерпевшие понимали, что стали жертвой афериста после того, как перезванивали настоящим родственникам, отметили в пресс-службе.

После проведения следствия сотрудники полиции задержали ранее судимого 31-летнего жителя Буинского района. На мужчину завели 12 уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане руководителя компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на 92 млн рублей.