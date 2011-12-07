В Москве заживо сгорел владелец Audi R8

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На северо-западе Москвы водитель спорткара Audi R8 заживо сгорел после ДТП. Об этом «РИА-Новости» сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.
Мужчина не справился с управлением, въехал в металлический отбойник и мачту городского освещения. После аварии автомобиль начал гореть.
По данным ГИБДД, за 2020–2021 годы на владельцах спорткара числится 257 нарушений правил дорожного движения.
Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Казани на трамвайных путях сбили пенсионера.