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Из-за скользкой дороги на трассе в РТ столкнулись 4 легковых авто, автобус и фура

Массовое ДТП произошло накануне в Мензелинском районе республики.

Из-за скользкой дороги на трассе в РТ столкнулись 4 легковых авто, автобус и фура. Трое улетели в кювет, пишет ИА «Татар-информ».

По рассказу очевидцев события, массовое ДТП произошло накануне в Мензелинском районе республики у села Кузембетьево. В аварию из-за скользкой дороги попали четыре легковушки, рейсовый автобус и фура с нижегородскими номерами. Последние две техники откинуло на обочину, еще трое автомобилистов улетели в кювет.

К счастью, в госпитализации никто не нуждался.

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