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Решив приумножить свои доходы на биржевых торгах, учительница из Елабуги лишись полмиллиона рублей

67-летняя женщина доверились увиденному объявление на одном из интернет-сайтов.

Женщина доверились неизвестным, которые предложили поучаствовать на биржевых торгах и инвестировать свой доход. Ею оказалась елабужская учительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Увидев объявление на одном из интернет-сайтов о возможности участия на биржевых торгах, учительница решила приумножить свои сбережения. Связавшись по телефону с преступником, женщина перевела деньги на указанные расчетные счета.

Таким образом сумма ее перевода аферистам составила 570 000 рублей. Так и не дождавшись приумножения дохода, она обратилась в полицию.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в Казани учительница выиграла в лотерею миллион рублей.

КВ
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