Жительница Татарстана погибла в аварии

На трассе в Удмуртии произошла авария с фурой. Жительница Татарстана скончалась на месте, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло накануне около 11 часов дня на 137-м километре трассы Елабуга — Пермь. Тогда 58-летний водитель большегруза «МАН», не рассчитав дистанцию врезался в легковушку, подмяв ее под свое авто. Видео происшествия попало в социальные сети.

В результате аварии 59-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась. Погибшая женщина проживала в Агрызе.