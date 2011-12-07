Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жительница Татарстана погибла в аварии

Авария произошла на 137-м километре трассы Елабуга — Пермь.

На трассе в Удмуртии произошла авария с фурой. Жительница Татарстана скончалась на месте, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло накануне около 11 часов дня на 137-м километре трассы Елабуга — Пермь. Тогда 58-летний водитель большегруза «МАН», не рассчитав дистанцию врезался в легковушку, подмяв ее под свое авто. Видео происшествия попало в социальные сети.

В результате аварии 59-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась. Погибшая женщина проживала в Агрызе.

КВ
Лента новостей