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Под Челнами в результате ДТП пострадали два человека

Легковой автомобиль вылетел с трассы.

В Татарстане под Челнами легковушка вылетела с трассы. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, пишет ИА «Татар-информ».

ДТП произошло вчера около трех часов дня. Предварительно установлено, что 41-летний водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Водитель был доставлен в больницу с переломом плеча и ссадинами. Пассажир получил перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани по вине водителя, лишенного прав, в ДТП пострадал ребенок

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