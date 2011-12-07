Под Челнами в результате ДТП пострадали два человека

В Татарстане под Челнами легковушка вылетела с трассы. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, пишет ИА «Татар-информ».

ДТП произошло вчера около трех часов дня. Предварительно установлено, что 41-летний водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Водитель был доставлен в больницу с переломом плеча и ссадинами. Пассажир получил перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани по вине водителя, лишенного прав, в ДТП пострадал ребенок