В Альметьевске девочку доставили в больницу с отравлением угарным газом

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В альметьевскую детскую больницу поступила девочка с отравлением угарным газом, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
Сррьщение поступило днем 3 августа от оперативного дежурного ЕДДС Альметьевского муниципального района.
У девочки было диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести. Также отравились женщина и мужчина — они отделались повышенным артериальным давлением.
После происшествия специалисты газовой службы выехали в квартиру и проверили состояние газовых приборов. Никаких недочетов замечено не было.
По предварительной версии, к отравлению могла привести недостаточная тяга вентиляции.