В Альметьевске девочку доставили в больницу с отравлением угарным газом

В альметьевскую детскую больницу поступила девочка с отравлением угарным газом, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Сррьщение поступило днем 3 августа от оперативного дежурного ЕДДС Альметьевского муниципального района.

У девочки было диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести. Также отравились женщина и мужчина — они отделались повышенным артериальным давлением.

После происшествия специалисты газовой службы выехали в квартиру и проверили состояние газовых приборов. Никаких недочетов замечено не было.

По предварительной версии, к отравлению могла привести недостаточная тяга вентиляции.