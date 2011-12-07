Около «Парк хауса» разгуливает большая стая бродячих собак

В сети появилось видео, как около ТЦ «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе Казани бегает большая стая бродячих собак.

Очевидцы утверждают, что животные бросаются на людей. Они напали на одного из прохожих, но он смог отбиться.

На кадрах видно, что около 10 собак бегут по тротуару около оживленной дороги. Прохожие их сторонятся. Неизвестно, откуда свора появилась и куда направляется.

Но не все псы на улице представляют угрозу. Бездомный Рустем Николаев живет на улице под яблоней, потому что не может оставить своего питомца – верную собаку Надьку.