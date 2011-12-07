В Казани на улице Лаврентьева во дворе дома загорелись три иномарки

В Казани по улице Лаврентьева загорелась машина во дворе дома. Огонь перекинулся на соседние автомобили, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Этой ночью загорелась машина марки Toyota Voxy во дворе по улице Лаврентьева, 24. Огонь задел три соседние машины — BMW-1 и BMW-530. Повреждения у рядом припаркованных автомобилей — частичные.

Площадь горения составляла около шести квадратных метров. Причины пожара пока неизвестны. Пострадавших нет.

Ранее в Рыбно-Слободском районе произошел пожар в несанкционированном приюте для собак. Сгорела только будка, в которой находился инвентарь. Ни одна из 130 собак не пострадала. .