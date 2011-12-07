Двух молодых казанцев задержали по подозрению в серии краж из автомобилей

В Казани 2 февраля сотрудники отдела полиции «Ямашевский» задержали 20-летнего казанца, который подозревается в совершении серии краж из автомобилей.

24 января в полицию обратились два автовладельца, проживающие в соседних домах. Один заявил о краже аккумулятора из-под капота машины, второй сообщил, что из багажника автомобиля «ВАЗ-2109» ночью кто-то похитил усилитель и сабвуфер. Ущерб он оценил в 7,5 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к преступлениям причастен ранее судимый 20-летний казанец. Как выяснилось, одно из преступлений ему помог совершить 19-летний товарищ. Часть похищенного имущества была изъята и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.