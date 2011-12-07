На казанской дороге по вине автоледи пострадал водитель «Киа». Произошла авария в 13.15 напротив дома № 28 по ул. Горьковское шоссе. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 50-летняя автоледи на автомобиле «Лада Калина» не уступила, где положено дорогу, и столкнулась с автомобилем «Киа Рио» под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Киа» получил ушиб левого плеча и растяжение связок шейного отдела позвоночника.

За день к административной ответственности были привлечены 745 водителей и 142 пешехода, 11 автомобилистов задержаны за управление авто с признаками опьянения.