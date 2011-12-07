Причиной отравления детей в бассейне в Хлыстово могла стать открытая хлораторная комната

В Татарстане Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне в селе Хлыстово Елабужского района Татарстана. Причиной инцидента могла стать халатность сотрудника бассейна. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, работник комплекса при замерке концентрации дезинфицирующего средства в воде, не закрыл хлораторную комнату. Из-за этого пары хлора проникли в помещение бассейна, где в тот момент находились шесть взрослых и двое детей.

На сегодняшний день место происшествия осмотрели, образцы проб изъяты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хлыстово Елабужского района двое братьев отравились парами хлора. Обоих мальчиков госпитализировали в Елабужскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.