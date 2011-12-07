В Казани на улице Фучика загорелась квартира из-за вещей на балконе

В Казани на улице Фучика произошло возгорание вещей на балконе, огонь перекинулся на комнату квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в три часа дня. Пожарные прибыли к месту назначения и вытащили мужчину из квартиры. В полчетвертого дня огонь на площади 10 кв.м был ликвидирован, отметили в пресс-службе.

Пенсионера 1955 года доставили в городскую больницу № 7 с отравлением продуктами горения. На данный момент причины возгорания вещей устанавливаются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани загорелся бывший торгово-развлекательный комплекс «Ривьера».