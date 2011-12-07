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В Казани загорелся бывший торгово-развлекательный комплекс «Ривьера»

Из опасного участка самостоятельно эвакуировались десять человек. 

В Казани рядом с с демонтируемым зданием торгово-развлекательного центра «Ривьера» произошло возгорание. Из опасного участка самостоятельно эвакуировались десять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

«Горение происходит на крыше здания со стороны реки Казанка в месте, где велись демонтажные работы. Идут поиски очага горения», — говорится в сообщении.

По прибытии пожарных происходило горение на площади 10 кв. м.

«Пламя поднялось до самого верха здания, а потом так там и осталось» — рассказывают очевидцы пожара.

Напомним, что сейчас проходят демонтажные работы торгово-развлекательного комплекса «Ривьера». Вместо киноцентра на участке площадью 3,1 гектара планируют возвести многофункциональный центр.

КВ
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