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В Казани начали снос киноцентра «Ривьера»

Работы по демонтажу должны завершить к 30 января 2022 года. 

В Казани начали снос киноцентра «Ривьера» — на площадку доставили технику, рабочие разбирают облицовку и конструкцию здания, передает корреспондент «КВ» с места событий.

Вместо киноцентра на участке площадью 3,1 гектара планируют возвести многофункциональный центр. На соседнем участке площадью 5,8 гектара может появиться концертный зал. Аквапарк в техзадание не входил.

Работы по демонтажу должны завершить к 30 января 2022 года. 

Напомним, что работы по сносу развлекательного комплекса «Ривьера» начались еще в августе этого года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что жюри выбирают концепцию развития правого берега Казанки.

КВ
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