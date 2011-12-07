В Казани начали снос киноцентра «Ривьера» — на площадку доставили технику, рабочие разбирают облицовку и конструкцию здания, передает корреспондент «КВ» с места событий.

Вместо киноцентра на участке площадью 3,1 гектара планируют возвести многофункциональный центр. На соседнем участке площадью 5,8 гектара может появиться концертный зал. Аквапарк в техзадание не входил.

Работы по демонтажу должны завершить к 30 января 2022 года.

Напомним, что работы по сносу развлекательного комплекса «Ривьера» начались еще в августе этого года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что жюри выбирают концепцию развития правого берега Казанки.