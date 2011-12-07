В Нижнекамске инвалид-колясочник оказался запертым в квартире из-за отсутствия пандуса

В селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана для инвалида-колясочника вместо пандуса установили помост на крючке. Об этом сообщает НТР24.

«Как инвалид может по ступеням до середины доехать, отстегнуть, опустить ее вниз и потом по ней съехать? А со второго этажа надо на руках спускаться, получается. Это просто издевательство над людьми», — возмутился знакомый женщины.

В июле глава поселения пообещал решить проблему с пандусом. По итогу вместо пандуса установили деревянный помост на первом этаже, а женщина живет на втором.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани кондуктор выгнала ребенка-инвалида из автобуса, потому что у него было недостаточно средств на транспортной карте.