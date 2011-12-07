Казанец не справился с управлением и устроил ДТП на «встречке»

В Казани водитель не справился с управлением и устроил ДТП на «встречке». ДТП произошло 4 февраля около девяти часов утра напротив дома №108А по ул. Большая.

Госавтоинспекция Казани сообщает, что 51-летний водитель на автомобиле «Черри Тиго», по предварительным данным, не рассчитал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил автомобиль «Киа Рио», за рулем которого оказалась 38-летняя женщина.

В результате аварии автоледи получила ушиб мягких тканей головы и растяжение шейного отдела позвоночника.