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В Казани на пешеходном переходе сбили 60-летнего мужчину

В Казани 4 февраля за сутки было зарегистрировано 157 ДТП

В Казани на пешеходном переходе сбили 60-летнего мужчину. Всего в Казани 4 февраля за сутки было зарегистрировано 157 ДТП, из них в четырех авариях пострадали люди. Так, в 7.35 напротив дома № 61/4 по ул. М. Миля 37-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Тигуан», по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 60-летнего мужчину. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, пенсионер получил перелом ребер.

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