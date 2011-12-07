Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани судят водителя автобуса за смертельный наезд на 18-летнюю девушку

Водитель свою вину не признал.

Сегодня, 5 февраля, в Казани в Вахитовском районном суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, вечером 2 ноября 2018 года водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Бутлерова–Маяковского. Под колеса автобуса попала 18-летняя девушка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Водитель свою вину не признал. О результатах рассмотрения дела будет известно позже, сообщает Прокуратура Татарстана.

КВ
Лента новостей