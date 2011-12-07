В Казани судят водителя автобуса за смертельный наезд на 18-летнюю девушку

Сегодня, 5 февраля, в Казани в Вахитовском районном суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, вечером 2 ноября 2018 года водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Бутлерова–Маяковского. Под колеса автобуса попала 18-летняя девушка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Водитель свою вину не признал. О результатах рассмотрения дела будет известно позже, сообщает Прокуратура Татарстана.