В Татарстане на Волге под лед провалился мужчина на мотовездеходе

82-летний рыбак, выехавший на лед на мотовездеходе, налетел на промоину в реке и провалился на расстоянии 1,5 км до берега.

Пожилому мужчине повезло, что в это время инспекторы Рыбнадзора и спасатели ОСВОД Зеленодольского района в это время патрулировали акваторию Волги.

Сам бы пенсионер выбраться не смог, тем более, при падении сломал руку. Спасатели оказали первую помощь, отвезли на берег, где его уже поджидала машина скорой помощи. Пострадавший был доставлен в Лаишевскую центральную больницу, сообщается на сайте МЧС РТ.