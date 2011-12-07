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В Казани «Газель» сбила семилетнюю девочку: ребенок получил серьезные травмы головы

Ребенок не оценил расстояние до приближающейся машины и вышел на проезжую часть

В Казани «Газель» сбила семилетнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы головы. 40-летний водитель автомобиля «Газель 3006Z5» ехал по второстепенной дороге Пр.Победы со стороны ул. Минская в сторону ул. Ломжинская. Когда машина была возле дома №100 по Пр.Победы, под колеса попала 7-летняя девочка, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Ребенок переходил дорогу слева направо, не оценив расстояние до приближающегося автомобиля. В результате ДТП девочка получила сотрясение мозга, ссадину лба и правой щеки, ушибы бедра, закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

 

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