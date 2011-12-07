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В Казани разыскивают водителя, сбившего 13-летнего ребенка на улице Копылова

Неизвестный водитель проехал на красный свет и сбил ребенка на пешеходном переходе.

В Казани разыскивают очевидцев ДТП и водителя, сбившего 13-летнего ребенка на ул. Копылова. ДТП произошло 1 мая в 14.30 напротив дома № 2 по ул. Копылова, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили из травмпункта.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

 

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