В Казани разыскивают водителя, сбившего 13-летнего ребенка на улице Копылова

В Казани разыскивают очевидцев ДТП и водителя, сбившего 13-летнего ребенка на ул. Копылова. ДТП произошло 1 мая в 14.30 напротив дома № 2 по ул. Копылова, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили из травмпункта.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.