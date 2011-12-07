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За четыре первых дня майских праздников на пожарах погибли 10 татарстацев

Всего с начала этого года в огне погибли 78 человек, что выше прошлогоднего показателя на 84%.

В период с 1 по 4 мая 10 татарстанцев погибли на пожарах. Такие цифры прозвучали на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что такого роста отрицательной динамики в плане гибели в огне «не помнят даже старожилы пожарной охраны». 

Всего с начала года в Татарстане огонь унес жизни 78 человек, что на 84% больше показателей 2020 года. Более половины возгораний в 2021 году пришлись на сухую траву, мусор и камыш. При этом 41% пожаров произошли в жилом секторе. Как ранее сообщали «Казанские ведомости», горящая трава стала причиной гибели двух человек.

КВ
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