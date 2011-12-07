Для борьбы с пожаром в лесу Русско-Немецкой Швейцарии созываются волонтёры

На место горения леса в Русско-Немецкой Швейцарии сзывают волонтёров, которые будут сообщать пожарным о возникновении новых очагов возгорания.

Напомним, что сейчас третьи сутки горит и тлеет около гектара леса. Всем, кто желает оказать помощь в борьбе с пожаром, необходимо заполнить форму и указать, в какое время для них возможно дежурство на территории.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на территории Русско-Немецкой Швейцарии горит сухая трава. Сейчас там работают и волонтеры, и пожарные.