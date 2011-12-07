Полицейские задержали гражданина, ограбившего женщину в экопарке

34-летнего мужчину задержали полицейские в Авиастроительном районе города по подозрению в уличном грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани.Преступление было совершено вечером 22 января. Подозреваемый напал на прохожу сзади, схватив за шею. Затем он вырвал у нее сумку и скрылся. Добычей грабителя стали кошелек, планшет и документы, ущерб оценили в 15 тысяч рублей.Оперативники сумели задержать подозреваемого в конце января. Гражданин недавно освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Он признал свою вину и сообщил, что сдал награбленное в ломбард.Ранее «КВ» писали, что полицейские задержали в Казани мужчину, укравшего из внедорожника более 1,5 млн рублей.