В Казани осудили мужчину, укравшего 13 крышек от люков

В Казани осудили 32-летнего мужчину за кражу крышек от канализационных люков, рассказали в прокуратуре РТ.

По информации ведомства, преступление казанец совершил ночью 28 июля 2019 года. Возле дома № 34 на Сибирском тракте мужчина снял 13 чугунных крышек люков и сдал их на металлолом.

Ущерб от действий злоумышленника составил 61 тыс. рублей.

Мужчина сознался в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с выплатой причиненного ущерба.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Арском районе местный житель осужден за убийство брата.