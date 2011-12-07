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В Казани 14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый свет и попала под машину

82-летний водитель при развороте не уступил дорогу и сбил девочку-подростка.

В Казани за минувшие сутки, 5 мая, произошло 68 ДТП, пострадало два пешехода, один из которых – ребенок, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в 13.20 82-летний водитель автомобиля «БМВ Х3» ехал по ул. С.Хакима. На пересечении ул. С.Хакима и Бондаренко мужчина, нарушив правила дорожного движения, при развороте налево не уступил дорогу и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Как сообщают правоохранители, девочка получила сотрясение мозга, ссадину поясничной области. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Всего в городе за день за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 723 водителя и 155 пешеходов.

КВ
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