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На детской площадке в Зеленодольске обнаружили труп мужчины

По предварительной версии, неизвестный покончил с собой.

На детской площадке в Зеленодольске обнаружили труп мужчины. Информация появилась в социальных сетях.

По предварительной версии, неизвестный покончил с собой. Подробности произошедшего уточняются.

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