В ДТП в Верхнеуслонском районе РТ погибли три человека

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошла серьезная авария, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По сообщению очевидцев, водитель легковушки выбрал небезопасную скорость для движения. Молодой человек не справился с управлением, от чего машина улетела в кювет и перевернулась на крышу. От полученных травм трое человек скончались на месте. Еще двух участников аварии срочно госпитализировали в больницу.

Позже выяснилось, что управляющему Datsun было 16 лет, а его погибшим пассажиркам по 19 лет каждой. Сейчас за жизнь молодых людей 2001 и 2002 годов рождения борются медики ГАУЗ «ГКБ №7».