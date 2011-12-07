В Казани спасатели эвакуировали из горящей квартиры четырёх человек

Пожарные спасли жильцов при возгорании квартиры в одном из домов Кировского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Известно, что пожар произошёл накануне в половину двенадцатого дня на улице Степана Халтурина. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

В результате происшествия спасатели вытащили из огня четырех человек. Еще 25 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу до приезда спецслужб.

Причины возгорания ещё не установлены.