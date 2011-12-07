В Казани ночью сбили мужчину на электросамокате

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В Казани ночью водитель автомобиля Volkswagen сбил 29-летнего мужчину на электросамокате.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 5 августа около полуночи на Ноксинском спуске, 2, по предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и сбил мужчину на электросамокате.
Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
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