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В Казани ночью сбили мужчину на электросамокате

Сейчас пострадавший находится в больнице.

В Казани ночью водитель автомобиля Volkswagen сбил 29-летнего мужчину на электросамокате.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 5 августа около полуночи на Ноксинском спуске, 2, по предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и сбил мужчину на электросамокате.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

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