«Казань — единственный город, откуда нас выживают»: мэрия вновь схлестнулась с прокатчиками самокатов

Конфликт между городскими властями и кикшеринговыми компаниями продолжается уже не первый месяц. Претензии к прокатчикам начались ДТП, связанных с самокатами, о которых чуть ли не еженедельно поступали сообщения. Кроме аварийных ситуаций у властей возникли вопросы и к тому, что самокаты разбросаны по всему городу, занимая тротуары и мешая пешеходам.

Еще в начале июня мэр Казани Ильсур Метшин поручил экстренно разработать правила пользования самокатами. Тогда же стало известно, что прокатчики предложили 1200 специальных парковочных мест, из них им одобрили лишь 500. На том же совещании Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал, что вместе с исполкомом Казани было принято решение о введении зоны ограничения скорости.

В Казани ввели 70 зон, где скорость самоката автоматически снижается до 20, 15 и 10 километров в час. Главный Госавтоинспектор считает, что таких зон должно стать гораздо больше.

В свою очередь кикшеринговые компании согласились со всеми требованиями и даже предложили приучать казанцев к культуре вождения с помощью специализированных плакатов. Однако плакаты так в городе и не появились.

Безопасность важнее денег

«Казанским ведомостям» стало известно, что кикшеринговые компании смогут размещать парковки для электросамокатов на муниципальных землях по договору. Участки будут разыгрываться на торгах.

В пресс-службе мэрии города пояснили, что вопрос безопасности людей остается в приоритете, а закон об использовании электросамокатов требует особого внимания со стороны федерального центра.

Там же нашему корреспонденту рассказали, что в скором времени будут внесены изменения во постановление Кабмина РТ № 416, которое и даст возможность заключения договоров на организацию специальных парковок для самокатов.

Помимо этого, городские власти объявили о начале аукциона по аренде 122 мест, где можно будет парковать самокаты, но на него никто из кикшеринговых компаний не откликнулся.

«Мы надеемся, что компании кикшеринга поставят во главу угла не увеличение поездок, а значит, увеличение своей прибыли, а безопасность их пользователей и пешеходов», — подчеркнули в мэрии. В исполкоме также отметили, что готовы рассмотреть предложения прокатчиков электротранспорта.

«Мы предоставили 1000 адресов, а нам одобрили лишь 122»

Мы также обратились за комментариями и к прокатчикам самокатов. В пресс-службе компании Whoosh заявили, что на данный момент можно смело говорить, что из всех городов, где работают компания, Казань — единственный, где систематически «выживают транспорт микромобильности».

«Мы доставили в город новый вид мобильности, нас заставляют превратить его в дорогое, никому ненужное развлечение», — говорится в сообщении.

В Whoosh напомнили, что в июне между администрацией, сервисами Urent и Whoosh было подписано соглашение, которое должно было развивать сервисы.

«Развития не случилось. В соглашении говорилось об ограничениях, о мерах безопасности и о необходимости согласовывать точки парковок с городом. Соглашение подписывали с условием, что число парковок будет значительным — это проговаривалось устно. После того, как мы предоставили 1000 адресов на согласование, нам одобрили только 122. Это ничтожно мало», — пожаловались в сервисе.

Прокатчики заметили падение числа поездок почти вдвое. В основном это связано с сокращением числа точек парковки самокатов — на данный момент их около 500 на всю Казань.

Нашему изданию пояснили, что, чтобы самокаты работали как транспорт, по подсчетам компании, в Казани их должно быть более 1000. Тендер, который предполагает 122 парковки для одной компании, тогда как в Казани работают несколько, убивает транспортный сценарий использования самокатов.

«Мы не против платить за парковки и иметь какие-то другие документы, подтверждающие работу сервиса. Но они не должны превращать транспорт в дорогое и неудобное развлечение», — сказали в пресс-службе.

«В городе нет согласованности, как поступать»

Представителям компании Whoosh на данный момент кажется, что в городе нет согласованности, как развивать транспортную инфраструктуру и как разгружать дороги от автомобилей, а именно этим, по их мнению, занимаются самокаты. При этом аварийность на машинах сильно выше, чем на самокатах, даже без инфраструктуры, говорят в сервисе.

«Стоит учитывать, что мы создаем рабочие места, и главное — приход таких технологичных, передовых проектов в город — позитивное событие», — уверены в кикшеринге.

В Whoosh отметили, что дополнительно сотрудники ГИБДД начали штрафовать пользователей кикшеринга за поездки на самокатах по новой велодорожке. Самокат, который едет до 25 км/ч, по их мнению, не может ехать по велодорожке.

«Наши самокаты маломощные, по действующему ПДД они, скорее, велосипеды, оборудованные электродвигателем, который „заводится“ от мускульной силы — нужно оттолкнуться ногой», — добавили в организации.

Ответа от еще одной кикшеринговой компании — Urent на момент публикации получить не удалось.