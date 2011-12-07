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В Татарстане в горящей квартире погиб человек

Пострадавшие госпитализированы.

Поздним вечером в городе Бугульма в одном из многоэтажных домов загорелась квартира на 5-м этаже. Соседи до прибытия пожарного расчета успели выйти на улицу самостоятельно. В горящей квартире оставались люди, но о том сколько их там, пожарные узнали, только когда потушили огонь.

Через минуту после ликвидации пожара из квартиры вывели 3 человека. Еще один погиб. Двое мужчин и женщина были в тяжелом состоянии, они получили ожоги и отравились дымом от горевшей мебели. Пострадавшие госпитализированы. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС РТ. 

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