В Татарстане в горящей квартире погиб человек

Поздним вечером в городе Бугульма в одном из многоэтажных домов загорелась квартира на 5-м этаже. Соседи до прибытия пожарного расчета успели выйти на улицу самостоятельно. В горящей квартире оставались люди, но о том сколько их там, пожарные узнали, только когда потушили огонь.

Через минуту после ликвидации пожара из квартиры вывели 3 человека. Еще один погиб. Двое мужчин и женщина были в тяжелом состоянии, они получили ожоги и отравились дымом от горевшей мебели. Пострадавшие госпитализированы. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС РТ.