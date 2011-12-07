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В Казани из горящей квартиры спасли двоих мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре на улице Ботаническая поступило на номер экстренных служб около 15 часов 6 октября. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что в квартире на пятом этаже горит мебель на площади 15 квадратных метров.
В горящей квартире пожарные обнаружили двоих мужчин, которых в масках спасаемого вывели на улицу и передали медикам «скорой». Еще около 13 человек, включая троих детей, спасатели эвакуировали, 12 человек вышли из подъезда сами.
Горение ликвидировали за 20 минут. Один пострадавший — отравление продуктами горения. Причины возгорания устанавливают специалисты.