На реке Кама нашли заблудившуюся женщину

В Татарстане 6 февраля на реке Кама заблудилась женщина, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ. Человек находился на льдине посреди реки Кама. Женщина сильно замерзла, самостоятельно выбраться на сушу не могла. В 19.30 спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 6 выехали на судне на воздушной подушке на место происшествия у поселка Тарловка близ Набережных Челнов. 60-летняя женщина, позвонившая в службу спасения, была найдена в сугробе у пристани Тарловка. Она была в нетрезвом состоянии. Заявительницу спасатели передали бригаде скорой помощи. До этого «Казанские ведомости» сообщали, что сотрудники МЧС спасли казанскую лыжницу.