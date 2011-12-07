Жительница Татарстана отдала лжебанкиру 560 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как рассказала 55-летняя жительница села Танайка, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил потерпевшей, что с ее банковского счета пытаются списать деньги и, чтобы этого не допустить, средства нужно перевести на резервный счет.

Женщина испугалась и выполнила требования звонившего, после чего с ее счета списали 560 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», Правоохранители установили, что номер лжебанкира зарегистрирован в Москве.