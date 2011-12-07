Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жительница Татарстана отдала лжебанкиру 560 тыс. рублей

Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил женщине, что с ее счета пытаются списать средства.

Жительница Татарстана отдала лжебанкиру 560 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как рассказала 55-летняя жительница села Танайка, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил потерпевшей, что с ее банковского счета пытаются списать деньги и, чтобы этого не допустить, средства нужно перевести на резервный счет.

Женщина испугалась и выполнила требования звонившего, после чего с ее счета списали 560 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», Правоохранители установили, что номер лжебанкира зарегистрирован в Москве. 

КВ
Лента новостей