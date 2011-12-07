В Казани еще двое детей на велосипеде и самокате оказались под колесами авто

В Казани за минувшие сутки произошло 128 ДТП, в шести из них пострадали люди, среди них двое детей, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в три часа дня водитель автомобиля «Киа» напротив дома №113 по улице Гагарина не уступил дорогу и сбил 11-летнего велосипедиста. Как отмечают правоохранители, ребёнок, также нарушив ПДД, не спешился на на пешеходном переходе. В результате ДТП юный велосипедист получил травмы.

Буквально через 40 минут произошло еще одно ДТП с участием подростка. На этот раз водитель автомобиля «Ниссан» на улице Подлужная сбил 14-летнего пешехода, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате. Ребёнок в результате ДТП также получил телесные повреждения.