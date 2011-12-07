Казанец, который поджег спящую жену в Дербышках, осужден на 9 лет

Перед судом предстал 41-летний житель Казани, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 9 сентября прошлого года ранее неоднократно судимый житель поселка Дербышки принимал дома гостей. Когда они ушли, мужчина поссорился на почве ревности с женой. Ему показалось, что она вела себя при гостях неприлично. Когда женщина легла спать, он облил ее горючей жидкостью и поджег. Через несколько дней она скончалась в больнице от многочисленных ожогов.

Мужчина проведет в колонии строгого режима девять лет.