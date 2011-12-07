В Казани возбуждено уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего из окна пятого этажа

ЧП произошло 6 июля в Казани на ул. Халезова. Из окна пятого этажа выпал семилетний мальчик. Ребенок, несмотря на усилия медиков, спустя несколько часов скончался. По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, в этот день родители мальчика задержались на работе и попросили забрать его из детского сада дедушку. Он привел внука домой и стал смотреть телевизор, а мальчик остался без присмотра. Он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

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