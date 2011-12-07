Как защитить ребёнка от падения из окна – от бесплатных до дорогих способов

Врач ДРКб Михаил Поспелов отмечает, что «мы опять возвращаемся к очень нехорошей теме» — в республике участились случаи падения детей из окон. Медик призывает родителей следить за малышами и соблюдать простые правила, как например — убрать свободный доступ к окнам. Для этого нужно убрать мебель, которые стоят рядом с которая и по которой ребёнок может залезть на подоконник. Правда, такой способ будет работать исключительно до того момента, как ребёнок подрастет и начнёт сам двигать предметы.

«Москитные сетки абсолютно не спасают. Они спасают от комаров, но не от выпадения ребенка», — говорит Поспелов.

Как уберечь ребёнка?

То, что москитные сетки не спасают, подтверждается трагическими фактами. 1 июля девятилетний мальчик выпал с пятого этажа в лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+» в Лаишевском районе Татарстана. По предварительной версии, ребенок играл со сверстниками и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала его веса. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.

24 июня появилась информация о том, что в Казани годовалый ребёнок выпал из окна на седьмом этаже. Девочку доставили в больницу, но спасти её не удалось. Похожий случай в столице Татарстана произошёл и в апреле этого года. Родители оставили трехлетнего мальчика с бабушкой, та уехала, оставив ребёнка под присмотром 13-летнего подростка. Малыш взобрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Он выпал из окна пятого этажа. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Самый эффективный способ избежать трагедии, про который в том числе сказал Поспелов, — это замки безопасности на окнах. Они бывают двух основных видов — накладной, который врезается в нижней части створки или оконная ручка с замком.

Есть еще также варианты с тросиком, который выдерживает нагрузку до 500 кг, или ограничителем открывания, который вставляют в фурнитуру окна, однако первые два варианта встречаются чаще. Внешний замок в Казани можно купить за 300-500 рублей. Ручки с замком стоят около 350 рублей. Ставятся они буквально за 5 минут.

Главное преимущество таких устройств — без ключа их не открыть. Но в этом есть и минус — ключи, а они небольшого размера, нужно держать подальше от ребёнка и не терять.

Плюсы — безопасность. Минусы — возится с ключами.

Бесплатной альтернативой замку может стать банальное откручивание ручки. Но тогда чтобы открыть окно, ручки придётся прикручивать обратно.

Плюсы — бесплатно и надежно. Минусы — каждый раз возится с отверткой, чтобы проветрить комнату.

Глухое окно тоже ещё один 100%-й способ обезопасить ребенка. Но если окно единственное в комнате, то без проветривания очень скоро находится в помещении будет как минимум некомфортно. Если в комнате их два, то одно из них можно сделать без створок. Правда, помыть его без специального оборудования уже точно не удастся.

Плюсы — 100% безопасность. Минусы — нельзя проветрить помещение, нет возможности помыть окно снаружи.

Дорогой, но эффективный и не самый эстетичный способ — установить решетки на окно. Как правило, такие аксессуары можно встретить на первых этажах жилых домов. Однако не возбраняется ставить их и повыше.

В Казани стоимость таких решёток начинается примерно от 2,5 тыс. руб. только за саму решётку и выше — до баснословных сумм, например, за ковку. Всё зависит от объёма работы, материала, наличия художественных элементов и др. Главное — выбирать такой дизайн, чтобы ребёнок не мог пролезть между прутьями.

Плюсы — можно открывать окно хоть настежь и не закрывать его. Минусы — портит вид из окна, надо будет отмывать от уличной пыли, высокая цена.

Примитивным вариантом станет поставить на окно какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы окно без усилия невозможно было открыть. Например, огромную советскую гирю из чугуна. Выглядеть это будет не очень эстетично, хотя - как обыграть. Если это какой-то очень тяжёлый антикварный предмет или необычная дизайнерская или авторская вещь, то он может служить украшение интерьера.

Плюсы — может стать фишкой помещения, даёт хоть какую-то безопасность, пока ребёнок не подрастет. Минусы — дизайнерские, авторские и антикварные вещи, как правило, стоят недешево, а гиря не слишком эстетична.