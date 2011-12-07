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Велосипедист выехал на «красный» и получил ушиб головного мозга после наезда ВАЗа

ДТП произошло в Авиастроительном районе Казани.

Велосипедист получил множество травм после ДТП с водителем «ВАЗ-211440». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД столицы РТ.

Установлено, что инцидент произошел накануне утром на пересечении Балтийской и Беломорской улиц. Тогда 46-летний водитель ответственного авто следуя по улице Центрально-Мариупольской со стороны улицы Максимова сбил 51-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Он двигался по со стороны улицы Краснодонской в направлении улицы Челюскина.

В результате ДТП велосипедист получил ушиб головного мозга. Сейчас мужчина госпитализирован в больницу.

КВ
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