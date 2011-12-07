ДТП в Высокогорском районе РТ: шесть пострадавших

В воскресенье на трассе, связывающей Казань и Малмыж, произошло лобовое столкновение двух иномарок, приводит информацию очевидцев ИА «Татар-информ». ДТП случилось в Высокогорском районе республики. Пострадали люди, находившиеся в «Форде» и «Рено»: всего 6 человек. Среди пострадавших трое мужчин и три женщины. Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в ДТП в Казани: пострадала беременная женщина.