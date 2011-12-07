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На проспекте Ямашева таксист влетел в столб

Пассажирка такси погибла.
В субботу вечером на проспекте Ямашева автомобиль такси влетел в опору уличного освещения. Пассажирка автомобиля при этом погибла, сообщает пресс-служба МВД по РТ.Авария произошла напротив дома № 103. Автомобиль такси летел на большой скорости. Не исключено, что водитель, которого госпитализировали, не справился с управлением.Ранее «КВ» сообщали, что в ДТП в Казани: пострадала беременная женщина
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