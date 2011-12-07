На проспекте Ямашева таксист влетел в столб

В субботу вечером на проспекте Ямашева автомобиль такси влетел в опору уличного освещения. Пассажирка автомобиля при этом погибла, сообщает пресс-служба МВД по РТ.Авария произошла напротив дома № 103. Автомобиль такси летел на большой скорости. Не исключено, что водитель, которого госпитализировали, не справился с управлением.Ранее «КВ» сообщали, что в ДТП в Казани: пострадала беременная женщина