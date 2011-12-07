Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП в Менделеевском районе

В Татарстане возле поворота на Икское Устье произошло смертельное ДТП. Авария произошла накануне в Менделеевском районе республики около поворота на Икское Устье, пишет ИА «Татар-информ».

По словам очевидцев происшествия, в машине были пять молодых ребят лет по 20-22. Все оказались зажаты. Выбраться самостоятельно не смогли. Пришлось вызывать спасателей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани водитель «Опеля» протаранил экскаватор-погрузчик и оказался в больнице.