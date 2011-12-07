Аварией на трассе Казань — Оренбург, где погиб водитель, займется Следственный комитет

По факту ДТП на трассе Казань — Оренбург, где погиб 1 и пострадали 5 человек, в том числе 12-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Татарстан (СК РФ по РТ).

Дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным Минздрава РТ, в аварии пострадали 12 человек.

По предварительной версии, 39-летний водитель легкового автомобиля Honda Civic при обгоне выехал на полосу встречного движения. Во время маневра на «встречке» он столкнулся с автобусом Ford Transit, который перевозил пассажиров. Водитель «Хонды» от столкновения скончался на месте, а пассажиры автобуса получили травмы.

Продолжается следствие, обстоятельств аварии выясняются.

Ранее мы писали, что все пострадавшие были направлены в РКБ, а для одного из пациентов подняли в воздух вертолет «Ансат».