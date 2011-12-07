В ДТП с автобусом в Татарстане пострадали 12 человек, один погиб

В произошедшем ДТП на территории Рыбно-Слободского района погиб один человек, 12 пострадали, в их числе один ребенок. Он был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Об этом сообщает Минздрав РТ.

ДТП произошло с участием легковой машины и микроавтобуса. Водитель погиб, 12 пассажиров рейсового автобуса пострадали, из них один ребенок. Сейчас в ДРКБ с ним работают медики.

Также в РКБ доставлены 8 человек. Их осматривают сразу несколько бригад врачей.

Чтобы в срочном порядке доставить одного из пострадавших, в аварии был отправлен вертолет «Ансат». Пациент был передан бригадой скорой медицинской помощи Алексеевской ЦРБ авиамедицинской бригаде. Он был также доставлен в РКБ.

Ранее мы писали, что фактом ДТП займется прокуратура. Проверить ведомство намерено в том числе и перевозчика-владельца автобуса.