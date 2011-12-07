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РКБ: У пострадавших в аварии с автобусом состояние средней тяжести

В больницы находятся пять мужчин и три женщины.

В Республиканской клинической больнице Татарстана в данный момент оказывают помощь восьми пациентам, которые пострадали в аварии с автобусом на трассе в Рыбно-Слободском районе. Об этом сообщил заведующий приемно-диагностическим отделением № 1 РКБ, хирург Алексей Толстиков.

«Поступили пять мужчин и три женщины. Состояние средней степени тяжести. На данный момент, всем пациентам оказана высококвалифицированная медицинская помощь, произведено полное обследование», — отметил врач.

Хирург рассказал, что повреждения у пациентов различные: переломы рук и ног, сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы.

Для лечения пострадавших в больнице есть все необходимое для оказания помощи, донорской крови достаточно, отметил медик. 

Всего в ДТП пострадали 12 человек, в их числе один ребенок, сообщили в Минздраве Татарстана. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на 71 км автотрассы Казань-Оренбург в Рыбно-Слободском районе вблизи села Сорочьи Горы произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки «Хонда» и микроавтобуса.

КВ
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